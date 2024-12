Liam Lawson werd in de nasleep van de GP van Abu Dhabi al veel genoemd als een mogelijke vervanger voor Sergio Pérez. De Nieuw-Zeelander zou zelfs op pole staan om door te stromen naar Red Bull. Een week na de seizoensfinale heeft de teamleiding echter nog niets van zich laten horen. Wordt Pérez’ contract afgekocht ten behoeve van Lawson, of heeft Red Bull andere plannen?

Tijdens het raceweekend in Abu Dhabi werd Liam Lawson gevraagd naar zijn toekomst binnen de Red Bull-familie. De 22-jarige coureur heeft immers nog geen contract voor 2025. Teamgenoot Yuki Tsunoda is al geruime tijd vastgelegd, maar omdat Lawson pas tijdens de GP in Austin werd opgeroepen, is zijn toekomst nog onzeker. “Ik weet nog niet wat de bedoeling is,” reageerde hij tegenover de aanwezige media. “Uiteraard wil ik volgend jaar in de Formule 1 rijden, maar ik weet nog niet waar dat zal zijn.”

‘We zullen zien’

De Red Bull-teamleiding zou na de GP van Abu Dhabi bij elkaar komen om de toekomstige bezetting te bespreken. Lawson hoopt dat die vergaderingen snel nieuws opleveren. “Ik hoop dat er in de komende dagen een besluit wordt genomen,” gaf hij toe. “Ik hoop dat ze me niet te lang laten wachten. We zullen zien.” Na het raceweekend nam de Lawson namens Visa RB deel aan de zogeheten post-season test, terwijl teamgenoot Yuki Tsunoda instapte bij Red Bull. Het is nog onduidelijk wie van beiden de voorkeur heeft van de Red Bull-top. Naar verluidt zijn de meningen binnen de teamleiding verdeeld.

“Ik denk dat je kunt zien hoe belangrijk het is om twee coureurs te hebben die op regelmatige en collectieve basis scoren in het constructeurskampioenschap,” reageerde Red Bull-teambaas Christian Horner na de GP van Abu Dhabi. “Ferrari zal volgend jaar sterk zijn met hun nieuwe line-up en McLaren heeft al twee sterke coureurs. Voor ons is het dus heel belangrijk dat onze beide coureurs hun beloften waarmaken en dat er geen groot gat ontstaat.” Sergio Pérez heeft op dat front behoorlijk gefaald in 2024 – de Mexicaan eindigde met 152 punten op de achtste plaats in het kampioenschap, terwijl Max Verstappen met 437 punten de titel won.

