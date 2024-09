Liam Lawson vertelde onlangs over zijn relatie met Max Verstappen en zijn spoeddebuut in de Formule 1. Sinds zijn vijf invalbeurten in 2023 wacht de Nieuw-Zeelander nog altijd op een nieuwe kans in de koningsklasse. Naar verluidt stapt Lawson volgend jaar in bij Visa RB, al blijven het vooralsnog geruchten. De samenwerking met Yuki Tsunoda belooft in ieder geval een goede te worden.

Lawson was dinsdag te gast in de Talking Bull podcast van Red Bull. De 22-jarige coureur uit Hastings geniet nog altijd een grote populariteit, ondanks dat hij slechts bijklust als reserverijder voor de Oostenrijkers en neventeam Visa RB. Lawson gaf toe dat hij opkijkt naar Max Verstappen en diens brede interesse in de autosport.

“Max (Verstappen, red.) is iemand die over het algemeen van racen houdt”, vertelde Lawson. “Hij kijkt ook buiten de Formule 1 naar autosport en volgt heel veel verschillende klassen. Toen ik een tijdje in Japan racete, vloog ik weleens heen en weer naar de Formule 1. Hij vertelde me dan dat hij al mijn races stuk voor stuk gevolgd had – dat vond ik heel cool.” Ook toen Lawson vorig jaar werd opgeroepen om in te vallen voor Daniel Ricciardo, was Verstappen niet ver weg. “Hij kwam kort voor mijn eerste race naar me toe en gaf me advies”, herinnerde de Nieuw-Zeelander zich. “Dat was echt geweldig.”

Yuki Tsunoda

Lawson onderhoudt ook een goede relatie met Yuki Tsunoda. Hij onthulde dat ze een tijdje in hetzelfde gebouw hebben gewoond in Milton Keynes. Beide coureurs vochten toen voor een plaatsje in de Formule 1. “Uiteindelijk moest Tsunoda naar Italië verhuizen omdat hij een contract had getekend met AlphaTauri (het huidige Visa RB, red.)”, lichtte Lawson toe. “Toen heb ik me een tijdje best eenzaam gevoeld.”

Lawson vertelde dat hij en Tsunoda samen veel hebben meegemaakt. “We trokken veel met elkaar op en deden veel coole dingen”, zei hij. “Ik weet niet of dat altijd goed voor ons is geweest, maar we hebben zeker mooie herinneringen gemaakt”, besloot hij lachend.

