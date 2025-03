Een flinke domper voor Liam Lawson in de sprintkwalificatie tijdens het raceweekend in China. De Red Bull-coureur kwam niet verder dan SQ1 en wacht zaterdag tijdens de sprintrace een inhaalrace.

Liam Lawson eindigde acht tienden achter zijn teamgenoot Max Verstappen. Over de boordradio klaagde de Nieuw-Zeelander dat hij zijn banden niet op de juiste temperatuur kreeg. In Melbourne wist Lawson in zijn eerste race voor Red Bull ook niet te overtuigen. Toen was Q1 in de kwalificatie eveneens het eindstation voor de van Racing Bulls overgekomen coureur.

