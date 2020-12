Lucht geklaard bij Ferrari na woedende boordradio Vettel over Leclerc

De lucht is geklaard bij Ferrari nu Sebastian Vettel en Charles Leclerc hebben bijgepraat over de Grand Prix van Bahrein, waarin Vettel op de boordradio woedend zijn ongenoegen uitte over zijn teamgenoot. Volgens Vettel moet er geen groot probleem van gemaakt worden terwijl Leclerc toegeeft dat hij weinig ruimte had: “Maar ik ging ervoor en zorgde ervoor dat hij me kon zien.”

Vettel uitte zijn ongenoegen op de boordradio over Leclerc, die in de eerste bocht maar weinig ruimte gunde voor zijn Duitse teamgenoot. “Niet nog een keer!”, riep Vettel het uit op de boordradio. “Hij kan dat niet doen, alsof ik er niet eens zit. Het is hetzelfde als in Oostenrijk. Ik had gewoon moeten crashen, dat was misschien de betere optie geweest”, aldus de viervoudig wereldkampioen, die verwees naar de crash tijdens de Grand Prix van Stiermarken, waarin de twee in aanraking kwamen waardoor ze allebei uitvielen.

Na afloop van de race hebben de coureurs over het incident gepraat en de lucht is inmiddels weer geklaard tussen de twee. “We hebben erover gepraat”, zegt Leclerc tegen Motorsport.com. “Ik kan van mijn kant vertellen dat het zeker erg krap was, maar aan de andere kant ook weer niet zoals Stiermarken, waar ik mezelf niet duidelijk zichtbaar maakte. Ik probeerde nu verder te gaan zodat hij me zou zien. Er was weinig ruimte maar ik ging ervoor en zorgde ervoor dat hij me kon zien. Je zou kunnen zeggen dat er niet genoeg ruimte zat tussen de twee auto’s, al helemaal van hetzelfde team, maar dat is het wel”, aldus de Monegask.

Vettel vond dat Ferrari er geen groot probleem van moest maken omdat de twee het onderling snel kunnen bijleggen. “Het was duidelijk dat het krap was”, vertelt Vettel. “Met drie auto’s naast elkaar in de eerste bocht werkt soms, maar meestal niet. We hebben erover gepraat dus we kunnen doorgaan. Het stelt niets voor”, aldus de Duitser.