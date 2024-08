Na de bekendmaking dat Carlos Sainz zijn plek inneemt, rijst steeds meer de vraag of Logan Sargeant het seizoen überhaupt wel gaat afmaken als coureur van Williams. De geruchten over een vervroegd vertrek waren er al langer en zijn alleen maar sterker geworden. Maar zit er een kern van waarheid in? Het team heeft een helder antwoord.

Vriend en vijand – en Logan Sargeant zelf stiekem vast ook – zagen het vertrek van de Amerikaan van mijlenver aankomen. De Amerikaan wordt voor het tweede seizoen op rij structureel, in kwalificaties en races, om zijn oren gereden door teamgenoot Alex Albon. Dat er met zijn komst naar Williams een financiële injectie kwam voor het team, was fijn. Sportief heeft het te weinig gebracht. “Maar ik zal er alles aan doen om het het seizoen te laten afmaken”, stelt teambaas James Vowles.

De Engelsman kiest weliswaar voor Carlos Sainz als nieuwe coureur, maar dat betekent volgens hem niet dat Williams dit seizoen Sargeant dan maar meteen laat vallen. “Hij is een coureur van de Williams Academy. En dat blijft hij. We hebben in Logan geïnvesteerd. Niet alleen in deze twee jaar Formule 1, ook in de tijd waarin hij in de Formule 2 reed en in andere klassen. Zolang hij het afdwingt, met bijvoorbeeld goede prestaties zoals in Silverstone en Budapest, zal hij een zitje hebben.”

