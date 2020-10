Magnussen en Giovinazzi maken superstarts, Bottas en Vettel het slechtst van hun plek

36 plekken, dat is dit jaar tot op heden de winst die Kevin Magnussen in de openingsronden heeft gepakt, volgens het team van Haas. Volgens onze eigen telling komt hij op +32, al is dat natuurlijk nog altijd niet verkeerd. “Kevins starts zijn dit jaar vrij verbazingwekkend “, toont teambaas Günther Steiner zich onder de indruk.

De laatste daarvan kwam bij de afgelopen Grand Prix, die van Rusland, waar Magnussen van achttien naar tien ging en in de eerste ronde dus acht plaatsen pakte. “Ik denk dat Kevin wel heeft laten zien dat hij tot de beste starters behoort. Hij maakt misschien zelfs wel de beste starts van iedereen op de grid”, stelt Steiner. “Zijn starts zijn dit jaar vrij verbazingwekkend “, meent de Haas-teambaas.

Magnussen vs Giovinazzi

Een groot deel van de in totaal 36 plekken winst die hij volgens Haas in openingsrondes behaalde, pakte Magnussen overigens in Mugello (+8) en Sotsji (+8). Volgens onze eigen telling maakte Magnussen puur en alleen in de eerste ronde overigens 32 plekken goed. Andere goede starters dit jaar zijn, enkel naar de eerste ronde gekeken, Antonio Giovinazzi (+32) en Charles Leclerc (+15).

Kijk je behalve naar de gewonnen plekken ook naar het aantal plaatsen dat deze coureurs hebben verloren in ronde één van de races, dan staat de teller voor Magnussen op +23. Giovinazzi komt wat dat betreft beter uit de bus, met +32. Hij verloor dit jaar nog geen plekken in een openingsronde.

Voor Max Verstappen staat diezelfde teller op -1, als we zijn uitvalbeurt bij de start in Mugello niet meetellen.

Bottas en Vettel starten slecht

Duidelijk is overigens wel dat een slechtere startplek (uiteraard) helpt een goede start te maken. Magnussens gemiddelde gridpositie is 16,7, Giovinazzi komt qua gemiddelde gridplek op P18. Dan valt er weinig te verliezen. Verstappens gemiddelde startplaats is 3,4.

Opvallend tussen de slechte starters zijn Valtteri Bottas (-8) en Sebastian Vettel met -16. In beide gevallen zijn de keren dat zij wél plekken goedmaakten in de openingsronde overigens al meegeteld.

Het gaat natuurlijk ook wel eens flink mis bij de (her)start, zoals te zien is in ons schadeklassement!