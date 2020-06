Magnussen over Sainz: ‘Ferrari heeft voor de veilige optie gekozen’

Kevin Magnussen denkt dat hij vorig jaar op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. Dat zegt hij naar aanleiding van het coureurscarrousel van vorige maand. Terwijl Carlos Sainz na jaren in het middenveld in 2021 zijn kans krijgt bij Ferrari, wacht Magnussen op een (nieuwe) kans bij een topteam. “Sainz heeft slechts één goed jaar nodig gehad en krijgt nu de kans om er te rijden.”

Sebastian Vettel kondigde vorige maand zijn vertrek bij Ferrari aan, niet veel later raakte bekend dat Carlos Sainz de Duitser in 2021 zal opvolgen. Een van de meest begeerde stoeltjes werd zo snel weer ingevuld. Mocht de plek bij Ferrari een jaar eerder zijn vrijgekomen, zou Magnussen naar eigen zeggen kans hebben gemaakt op het stoeltje.

Lees ook: Sainz: ‘Het waren vreemde onderhandelingen met Ferrari’

“Ik denk dat ik na 2018 een goede kans zou hebben gehad. De realiteit is echter dat we het vorig jaar niet goed presteerden en dan is het voor een buitenstaander lastig om te bepalen hoe iemand presteerde”, vertelt Magnussen aan het Deense Ekstra Bladet. “Ferrari heeft in dat opzicht voor de veilige optie gekozen. Sainz heeft slechts één goed jaar nodig gehad en krijgt nu de kans om er te rijden.”

Magnussen, wiens contract bij Haas aan het einde van dit jaar afloopt, wil de hoop op een plek bij een topteam nog niet opgeven. “Ik ben realistisch. Ik blijf hier niet zitten en mijn kansen verpesten, ik blijf in mezelf geloven”, zegt Magnussen. “Ik heb zo mijn dromen en elk jaar kijk ik wat ik kan doen om mijn doel te bereiken. Dat doel is nog steeds de wereldtitel en ik zie nog steeds niet in waarom dat niet mogelijk is”, aldus de Deen.

Lees ook: Binotto: ‘Leclerc was betrokken bij keuze voor Sainz’