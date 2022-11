Kevin Magnussen zou er niet op tegen zijn om Nico Hülkenberg als teamgenoot te krijgen, mocht het zover komen dat Haas Mick Schumacher vervangt. Hij benadrukt dat hij geen problemen heeft met Hülkenberg, al verliep het eerder in de Formule 1 niet altijd soepel tussen de twee.

Het bekendste moment tussen Magnussen en Hülkenberg stamt van de Hongaarse Grand Prix van 2017, toen de twee in gevecht waren om de punten. Daarbij gingen de coureurs tot de limiet, en er volgens Hülkenberg wat over. Hij noemde Magnussen ‘opnieuw de meest onsportieve coureur’ van de grid, waarop Magnussen reageerde met ‘suck my balls, honey‘.

Haas overweegt of het Mick Schumacher een nieuw contract moet geven of dat het voor de ervaring van Hülkenberg gaat. Die kans is volgens teambaas Günther Steiner 50-50. Magnussen zou er in ieder geval geen probleem mee hebben om Hülkenberg als teamgenoot te krijgen.

“Ik heb het al vaker gezegd: ik heb totaal geen problemen met Nico”, zegt Magnussen. “Sterker nog, ik respecteer hem als coureur. Ik ken hem niet echt als persoon, maar als coureur heb ik altijd respect voor hem gehad.” Hij benadrukt: “Ik zou daar dus geen probleem mee hebben.”

Magnussen nam het recentelijk nog op voor Mick Schumacher, maar nam ook toen afstand van het idee dat hij iets van een input heeft in de rijderskeuze. “Daar heb ik geen mening over”, stelt de Deen. “Mick doet het goed. Hij heeft aan het begin van het jaar wat problemen en crashes gehad, maar hij is nu absoluut sneller.”

Hülkenberg zelf gaf onlangs bij Servus TV aan dat er gesprekken zijn geweest. Hij schatte daar bovendien zijn kansen op een fulltime terugkeer in de Formule 1, bij Haas, ‘redelijk optimistisch’ in. “Maar,” benadrukte Hülkenberg, “we moeten nog even geduld hebben.”