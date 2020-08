Magnussen zucht na zware kwalificatie: ‘Verschrikkelijk weekend’

Kevin Magnussen kent tot dusver een moeilijk weekend op Silverstone. De Deen mist vertrouwen in zijn Haas-bolide. “De auto is totaal niet stabiel”, zucht Magnussen.

Romain Grosjean wist zich nog door Q1 te vechten, maar Magnussen kwam niet verder dan een zeventiende tijd. Magnussen kon zijn teleurstelling moeilijk onderdrukken. “Het is een verschrikkelijk weekend tot dusver. Ik heb geen idee wat er aan de hand is met de auto. Het is verrassend en frustrerend dat we deze problemen hebben”, zegt de Deen tegen F1.

“De auto voelde compleet anders aan dan vorige week. We hebben veel stabiliteit verloren in de hogesnelheidsbochten. Ik kan de auto niet echt vertrouwen. Er zijn een aantal bochten die we vorige week met veel brandstof aan boord vol gas konden nemen en nu kunnen we die bochten met weinig brandstof en nieuwe banden niet vol gas nemen. Het is echt een heel groot verschil dus. De auto kan veel beter kan dan dit”, aldus de Haas-coureur.

Magnussen heeft ook niet veel vertrouwen in een goede race. “We worstelen het hele weekend al. Maar we zien morgen wel hoe het gaat”, zegt een zwaar teleurgestelde Magnussen.

