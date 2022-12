Het Red Bull-opleidingsteam heeft er nog een coureur bij. Zane Maloney, de nummer twee van het Formule 3-kampioenschap, zal volgend jaar de Red Bull-kleuren dragen en gaat bovendien aan de slag als reservecoureur voor het Formule 1-team.

De 19-jarige Maloney schitterde in de laatste races van het Formule 3-seizoen. De coureur uit Barbados schreef de feature races op Spa-Francorchamps, Zandvoort en Monza op zijn naam, maar dat was op vijf punten na niet genoeg om zich tot kampioen te kronen. Die eer moest hij in de bizarre slotrace op Monza aan Victor Martins laten.

Maloney reed vervolgens in Abu Dhabi voor het eerst in de Formule 2 mee. Daar kwam hij niet tot scoren, maar hij had toen al genoeg indruk gemaakt en voegt zich nu bij het juniorenteam van Red Bull. Bovendien gaat Maloney naast Liam Lawson aan de slag als reservecoureur voor het Formule 1-team van Red Bull.

“Ik ben blij om aan te kondigen dat ik deel zal uitmaken van het Red Bull-opleidingsteam en dat ik in 2023 Formule 1-reserve zal zijn”, schrijft Maloney op Instagram. “Ik ben dankbaar voor deze kans en de steun en kijk ernaar uit om aan het nieuwe seizoen te beginnen.”

Het is nog onbekend waar Maloney in 2023 fulltime zal rijden. Naar verwachting gaat hij in de Formule 2 rijden, al zijn er nog geen concrete plannen. Maloney is de nieuwste aanwinst van het Red Bull-opleidingsteam nadat eerder dit jaar al bekend werd dat Enzo Fittipaldi en Enzo Tarnvanichkul zich bij de jonge talenten voegen. Een volledige line-up van het Red Bull-opleidingsteam voor 2023 ontbreekt nog.