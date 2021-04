Ross Brawn, Managing Director bij Formule 1, verheugt zich op de titanenstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. “Wat we nu zien, is wat we het hele seizoen zullen krijgen.“

Lees ook: Vettel hekelt straf in Imola: ‘Dat is niet erg professioneel’

“Het gevecht naar de eerste bocht zette de toon voor de rest van de race”, zegt Brawn over de GP van Emilia Romagna. “Ik geloof dat het Max’ bocht was. Hij had de lijn, hij had de plek op de baan. Achteraf gezien zal Lewis misschien wensen dat hij hem had laten gaan.” Brawn vindt Verstappen de terechte winnaar op zondag. “hij reed zelfverzekerd, drukte zijn stempel en verdiende de overwinning ten zeerste.”

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Zoals de eerste bocht de toon zette voor deze race, zet de race misschien wel de toon voor de rest van het seizoen, denkt Brawn. “Dit wordt een hele zware strijd voor de titel, wat fantastisch is voor de Formule 1”, schrijft hij in zijn GP review. “Het heeft alle kenmerken van een titanenstrijd.” Met de focus op komend jaar zal er volgens Brawn nog maar weinig veranderen op dit punt. “Ik denk niet dat teams nog veel geld zullen investeren in deze auto’s. Vooral niet met de auto voor 2022 in de maak. Wat we nu zien is wat we het hele seizoen zullen krijgen.”

Lees ook: Bottas wijst theorie Russell van de hand: ‘Heb mijn aluminiumhoedje niet bij me’

Met Verstappen en Hamilton heeft Formule 1 goud in handen, volgens Brawn. “Je hebt twee jongens in heel verschillende momenten in hun carrière, die het tegen elkaar opnemen in auto’s die heel erg aan elkaar gewaagd zijn.” Met de focus van Red Bull en Mercedes op komend jaar, komt het nu dus puur op de coureurs aan om het verschil te maken. “Dit zou wel eens een gouden jaar kunnen worden.”