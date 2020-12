Marc Priestley: ‘Red Bull moet wat traditioneler gaan denken’

Red Bull en hoofdontwerper Adrian Newey moeten ‘traditioneler gaan denken’ bij de ontwikkeling van de auto voor 2021. Dat stelt Marc Priestley, techniekexpert en voormalig McLaren-monteur. Hoewel de regelwijzigingen voor volgend jaar beperkt zijn, ‘zijn de regelwijzigingen die er zijn, aanzienlijk’. “Misschien vinden ze zelfs iets waar ze eerder niet aan hebben gedacht.”

In een exclusief interview voor de ‘Jaar van Max’-special van FORMULE 1 Magazine bespreekt techniekexpert Marc Priestley de veranderingen aan de auto’s van volgend jaar. De dooddoener als het over 2021 gaat, is dat de regels niet veranderen. Niets is minder waar. “De weinige regelwijzigingen die er zijn, zijn aanzienlijk”, verduidelijkt Priestley. “Het gaat vooral om veranderingen aan de vloer en diffuser om de downforce te verminderen.”

De vloer en diffuser is juist waar Red Bull zoveel downforce mee genereert. “De tools die zij gebruiken, worden ze eigenlijk afgenomen.” Daarom moet Red Bull misschien ‘wat traditioneler gaan denken’, al is dat volgens Priestley niet het sterkste punt van Adrian Newey, hoofdontwerper bij Red Bull.

Toch wil de voormalig McLaren-monteur Red Bull niet uitvlakken. “Omdat ze naar nieuwe gebieden moeten kijken om performance te vinden, vinden ze misschien zelfs iets waar ze eerder niet aan hebben gedacht.”

