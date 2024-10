Voor Oscar Piastri was de weg naar de Formule 1 allesbehalve eenvoudig. Natuurlijk moest hij de gebruikelijke offers brengen, maar als Australiër wachtte hem nog meer ontberingen dan de gemiddelde coureur. Piastri legt in een openhartig interview uit hoe manager Mark Webber hem heeft klaargestoomd voor de sport.

LEES OOK: Hoe houdt Oscar Piastri het hoofd koel? ‘Kalm blijven is voor mij essentieel’

Op zijn veertiende verhuisde Oscar Piastri al in zijn eentje naar Engeland – zijn familie bleef achter in Melbourne, zo’n beetje aan de andere kant van de wereld. Piastri leerde al vroeg op eigen benen te staan, al kreeg hij ook begeleiding van manager Mark Webber. De negenvoudig racewinnaar nam het Australische talent al vroeg onder zijn hoede.

“Het was heel makkelijk geweest om te denken dat de Formule 1 gewoon de volgende stap is na de Formule 2,” zei Oscar Piastri in een officieel persbericht. “Maar het is in veel opzichten heel anders. Het is goed dat Mark (Webber, red.) die naïviteit al vroeg heeft weggenomen,” legde Piastri uit. “Alles verandert als je naar de Formule 1 gaat. Samen met je teamgenoot vertegenwoordig je bijna duizend teamleden, miljoenen McLaren-fans en al onze partners. Dingen veranderen heel snel, maar ik werd van tevoren goed ingelicht over alle uitdagingen.”

Beroemdheid

“Het enige waar je je niet echt op kunt voorbereiden, is het ‘enigszins beroemd zijn’,” vervolgde hij. “Daar heb ik waarschijnlijk het langst aan moeten wennen. Mijn jaar als reservecoureur heeft me wel een goed inzicht gegeven in hoe het zou zijn en ik heb het idee dat ik me relatief snel heb aangepast.”

LEES OOK: Norris wijst Verstappen aan als ‘moeilijkste coureur om tegen te racen’

“Het is heel gaaf om al die steun te krijgen en dat er zoveel mensen zijn die aanmoedigen tijdens een race”, besloot Piastri. “Daarbij denk ik dat onze fans een hele goede cultuur hebben in hoe ze het team blijven steunen. Maar het blijft wel vreemd – ik heb niet het gevoel dat ik anders ben dan drie of vier jaar geleden, maar toen wisten maar weinig mensen wie ik was.”

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!