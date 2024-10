Lando Norris wijst Max Verstappen aan als de moeilijkste coureur om tegen te vechten tijdens een Formule 1-race. De Brit is momenteel verwikkeld in een strijd om de wereldtitel met de Nederlander, maar ziet hoe zijn vriend een aantal voordelen heeft ten opzichte van de McLaren-coureur zelf.

Lando Norris loopt steeds meer in op Max Verstappen in het coureurskampioenschap. De Brit heeft nog maar een achterstand van 52 punten op zijn titelrivaal, maar denkt alsnog niet dat het heel gemakkelijk gaat worden om de Red Bull-coureur in te halen.

“Max is waarschijnlijk de moeilijkste man om tegen te racen op het circuit”, vertelt Norris aan The Telegraph. “Hij is waarschijnlijk een van de beste coureurs wanneer het aankomt op situaties goed inschatten. En hij wordt geholpen (bij de titelstrijd, red.) doordat hij al vier of vijf jaar in deze positie zit. Voor mij is het nog vrij nieuw.”

Oostenrijk

Norris en Verstappen zijn elkaar tijdens het huidige seizoen op de baan al een paar keer tegengekomen, met als hoogtepunt de botsing tussen de twee in Oostenrijk. De Brit kon vervolgens zijn race niet meer afmaken, terwijl het de Nederlander nog wel lukte om naar een vijfde plaats te rijden. Het puntenverlies van Norris tijdens de race op de Red Bull Ring kan nog wel eens bepalend zijn voor wie uiteindelijk de wereldtitel pakt.

“Het liep niet zoals ik wilde”, blikt de Brit nog één keer terug op die zondag in Oostenrijk. “En ik heb nog steeds het gevoel dat ik toen waarschijnlijk wel de strijd heb gewonnen (omtrent, red.) het gevecht met hem aangaan. Hoewel ik niet heb gewonnen (betreffende, red.) wie er die dag aan het langste eind trok.”

Norris en Verstappen zijn buiten de baan om nog altijd goede vrienden, ondanks hun steeds intensere titelstrijd. De McLaren-coureur legt uit dat het gevecht met de Nederlander op de baan dan ook niet persoonlijk is. “Zodra ik de helm opzet, haat ik iedereen”, legt Norris uit.

