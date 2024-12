Red Bull-adviseur Helmut Marko is vol lof over coureur Max Verstappen. Te midden van een tumultueus seizoen verzekerde de Nederlander zich van zijn vierde titel in de Formule 1. Zijn rivalen beschikten veelal over snellere bolides, maar Verstappen onderscheidde zich met zijn briljante rijstijl. Volgens Marko heeft de 27-jarige coureur zijn vaardigheden nog verder verfijnd, maar werd dat in de media maar zelden uitgelicht.

“Max (Verstappen, red.) is dit jaar verder gerijpt”, schreef Helmut Marko in een recente column voor Speedweek. “Hij was mentaal de beste, als coureur en in één-op-één-gevechten.” Ondanks dat de RB20 het geregeld moest afleggen tegen de auto’s van de concurrentie, wist Verstappen zich staande te houden. Een nieuwe uitdaging, aangezien hij de afgelopen jaren over een overwegend dominante bolide beschikte.

“Hij heeft geleerd om alles te doen wat nodig is om te winnen”, legde Marko uit. “Als iemand aan het begin van het jaar had gezegd dat Max Verstappen twee Ferrari’s en Lewis Hamilton voorbij zou laten omdat hij aan het wereldkampioenschap moest denken, zou dat als onzin zijn bestempeld. Maar hij deed het wel, juist omdat hij precies wist waar hij zich op moest concentreren.” De voornaamste concurrent van Verstappen was McLaren-topman Lando Norris, die sinds de GP van Miami een bedreiging vormde voor de titel.

‘Psychologische vernedering’

Marko benoemde de briljante inhaalrace van Verstappen tijdens de GP van São Paulo als de genadeklap voor Norris. In de stromende regen maakte de Limburger zeventien plaatsen goed en verzekerde hij zichzelf van de overwinning. “In 2016 had hij in dezelfde omstandigheden al een vergelijkbaar kunststukje laten zien”, aldus Marko. “Maar toen maakte hij nog een paar foutjes. Dit keer was het echt feilloos – het bewijst maar weer dat hij over stalen zenuwen beschikt. Die talloze snelste ronden die hij reed, waren een psychologische vernedering voor de concurrentie; hij overtrof iedereen en bewees opnieuw waarom hij een van de beste in de sport is.”

In de media kwam Verstappen er minder goed vanaf, herinnerde Marko zich. Met name in de Britse pers werd de Red Bull-coureur, al dan niet onterecht, bekritiseerd. “Het is waar dat er niet noodzakelijk een objectief evenwicht heerst in de Engelse media”, schreef Marko kritisch. “Natuurlijk is het ook logisch dat ‘de nieuwkomer’ of de potentiële ster meer sympathie krijgt dan de gevestigde kampioen. Maar gelukkig trekt Verstappen zich daar niets van aan”, verzekerde Marko. “Hij is niet bezig met de kijkcijfers van de journalisten of enige mate van populariteit. Hij zegt gewoon altijd wat hij denkt, en ik denk dat dat terecht is.”

