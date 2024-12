Hoe gaat het met de ontwikkeling van de Red Bull-bolide voor 2025? Adviseur Helmut Marko licht alvast een tipje van de sluier op over de opvolger van de RB20. Hij heeft daarbij goed nieuws voor fans van Max Verstappen. “We denken dus dat de zwakke punten verholpen zijn”, is de Oostenrijker hoopvol.

Red Bull staat een aantal grote veranderingen te wachten in 2025. Sergio Pérez heeft de renstal verlaten na een teleurstellend seizoen, en Liam Lawson neemt zijn plaats in als teamgenoot van Max Verstappen. Daarnaast is de Oostenrijkse renstal druk bezig met de ontwikkeling van de opvolger van de wispelturige RB20.

“Ik zou zeggen dat het basisconcept klaar is”, onthult Marko aan Sport1.de, over de progressie van RB20-opvolger. “De auto is de facto af en gaat nu de laatste productie in. Op dat moment zie je hoeveel gewicht er bespaard kan worden.”

Ondanks dat Verstappen zijn vierde wereldtitel in de RB20 haalde, klaagde de coureur meermaals over de kuren van diezelfde bolide. De wereldkampioen noemde de auto zelfs een ‘monster’ na het raceweekend in Monza. “De taak voor de ingenieurs was om een auto te bouwen met een breder werkvenster”, vervolgt Marko. “Eentje die niet zo enorm op de limiet zit dat het voor de coureurs heel erg moeilijk is om de auto onder controle te houden.” De Oostenrijker hoopt dat de volgende auto op alle circuits kan presteren, net zoals de MCL38 van grootste concurrent McLaren.

‘Kangoeroe’

Een belangrijk zwak punt van de RB20 was zijn dat deze niet over de kerbstones kon rijden. Red Bull gelooft dat het probleem in de opvolger is verholpen. “Eén van onze grote zwakke punten was dat we niet volledig over de kerbs konden rijden”, zegt ook Marko. “Max zei dat de auto springt als een kangoeroe en op bepaalde circuits kostte ons dat veel tijd. We denken dus dat deze zwakke punten verholpen zijn, maar dat zullen we pas echt zien tijdens de test in Bahrein.”

