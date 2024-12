Hoe kan het dat zelfs de kuren van de RB20 Max Verstappen niet van zijn vierde wereldtitel afhielden? De Nederlander legt het zelf uit in gesprek met FORMULE 1 Magazine. Ook wijst Verstappen dé race aan die hij liever niet nog een keer meemaakt.

Max Verstappen heeft dit seizoen voor de vierde keer de wereldtitel op zijn naam geschreven, en pakte onderweg naar deze geweldige prestatie ook nog even acht keer de overwinning. De prestaties van de Nederlander waren in 2024 extra knap, want de RB20 kende behoorlijk wat kuren. Voor de concurrentie was het ook meteen een waarschuwing: Verstappen kan zelfs in een inferieure auto het wereldkampioenschap naar zich toetrekken.

LEES OOK: Max Verstappen blikt terug: ‘Er is trammelant in het team geweest, honderd procent’

Wat kunnen zijn rivalen, behalve het bouwen van een betere auto, doen om de Nederlander te verslaan? Verstappen gaf daar zelf antwoord op in een exclusief gesprek in Het Jaar van Max, het laatste reguliere nummer van FORMULE 1 Magazine. “Natuurlijk kan je dat maar tot een bepaalde hoogte doen: je kunt niet met een Sauber het wereldkampioenschap winnen. Dat zit er natuurlijk niet in. We hebben dit seizoen op bepaalde, belangrijke momenten toch alles gemaximaliseerd, waar anderen toch fouten hebben gemaakt. Zo hebben we het kampioenschap uiteindelijk over de streep getrokken”, legt Verstappen uit.

Monza

De Red Bull-coureur gaf daarom aan ook niet ‘wanhopig’ te zijn geweest. “Maar er zaten wel een paar wedstrijden tussen waarvan ik dacht: dit moet niet te vaak zo voorkomen, want dan hebben we echt een probleem. Zoals in Monza, ja. Als we zo tot het eind van het seizoen hadden gepresteerd…”. De Nederlander eindigde de Italiaanse race op de zesde plaats, bijna 38 seconden achter winnaar Charles Leclerc.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)