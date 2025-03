Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft niet alleen de testdagen van zijn eigen team geanalyseerd, maar ook die van concurrent Ferrari. Het was in Bahrein de eerste keer dat Lewis Hamilton uitgebreid voor de Scuderia mocht rijden. Marko heeft in aanloop naar Hamiltons eerste race in het rood wel een advies voor de Brit voor tijdens de Australische kwalificatiesessie.

Ferrari begint aan het eerste jaar met Lewis Hamilton achter het stuur. De eerste resultaten van de zevenvoudig wereldkampioen tijdens de testdagen in Bahrein zagen er goed uit, en de Brit was zelfs op een gegeven moment vijf honderdsten sneller dan teamgenoot Charles Leclerc. Red Bull-adviseur Helmut Marko waarschuwt zijn Italiaanse concurrent echter niet te hard van stapel te lopen.

“Leclerc was de veel snellere coureur in Bahrein”, vertelt Marko in gesprek met Sport.de. De Oostenrijker vindt dat echter niet verbazend. “Dat is normaal, want Leclerc kent het team en de auto. Hamilton reed heel veel rondes, en werd steeds beter, maar was nog steeds niet op het niveau van Leclerc.”

Kwalificaties

De Monegask staat er vooral om bekend snel te zijn over één ronde, wat zich al vertaald heeft in 26 poleposities. Hamilton worstelde recentelijk bij Mercedes soms nog om snelle rondetijden neer te zetten. Volgens Marko is het cruciaal voor Hamilton om zijn kwalificaties te verbeteren. “Het veld zit dicht op elkaar. Drie of vier tienden van een seconde tijdens de kwalificatie kan wel eens een verschil van drie of vijf gridplekken voor de race betekenen.”

“Dus het is cruciaal voor Hamilton om zijn eerste kwalificatiesessie (in Melbourne, red.) op gelijke voet met Leclerc te evalueren. Maar dat is niet makkelijk.” Moet Hamilton dan maar meteen berusten in dat hij de tweede coureur bij Ferrari zal worden? Marko denkt van niet. “We weten dat Hamilton, als alles om hem heen klopt, heel goed zichzelf kan verbeteren.”

