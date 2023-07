Helmut Marko heeft wat opheldering gegeven rondom het snelle ontslag van Nyck de Vries bij AlphaTauri. De Nederlander werd al na tien races de laan uitgestuurd na een serie teleurstellende resultaten en vervangen door Daniel Ricciardo. Tegen de Telegraaf legt Marko uit waarom de beslissing al zo vroeg in het seizoen genomen werd.

De Vries maakte veel furore toen hij in 2022 eenmalig inviel voor een zieke Alexander Albon. Op Monza wist De Vries met minimale voorbereiding zijn Williams naar de negende plek te slepen en punten te scoren, iets wat vaste coureur Nicholas Latifi het hele jaar door nog niet was gelukt. Het verzekerde De Vries meteen van een stoeltje voor dit seizoen. Maar, zo legt Marko uit, zette dat de Nederlander ook meteen op een achterstand bij zijn nieuwe werkgever.

“We hebben Nyck gecontracteerd, omdat hij vorig jaar geweldig presteerde in Monza. We hadden verwacht dat hij dit jaar minimaal gelijkwaardig zou zijn aan Yuki Tsunoda, maar dat was niet het geval. Eigenlijk was hij altijd drie tienden van een seconde langzamer. We zagen geen verbetering. Hij heeft helaas geen één keer een superronde gereden waarvan we versteld stonden.”

Niet alleen had De Vries een sterke debuutrace, hij bracht ook de nodige ervaring met zich mee. Kampioen in de Formule 2 en de Formule E, ervaring in het World Endurance Championship en testcoureur voor Mercedes. Dat betekent volgens Marko echter ook dat hij sneller moest presteren dan de gemiddelde nieuwkomer.

“Hij is 28 jaar, heeft veel ervaring en heeft ook veel kennis opgedaan als testrijder in verschillende Formule 1-auto’s. Je kan hem in mijn ogen niet vergelijken met een jonge rookie. In Baku begon hij goed aan het weekeinde en dacht ik dat hij beter zou gaan presteren, maar vervolgens crashte hij weer. We moesten iets doen. Waarom zouden we nog wachten? Wat maken twee races extra nog uit, als je geen verbetering ziet? Nyck is een heel aardige jongen, maar de snelheid was er gewoon niet.”

Ricciardo en Red Bull

De terugkeer van Ricciardo naar AlphaTauri leidde tot enige speculatie rondom het zitje van Sergio Pérez. De teamgenoot van Max Verstappen heeft in de afgelopen vijf races slechts één keer op het podium gestaan en heeft een erg slechte kwalificatiereeks. Het zou dus kunnen dat Ricciardo bij AlphaTauri klaargestoomd wordt om het van Pérez over te nemen. Dat gerucht wil Marko echter de wereld uit helpen.

“Checo staat tweede in het wereldkampioenschap, dus het zou nergens op slaan om nu van hem af te willen. Ook op Silverstone was zijn race goed, maar hij moet verbeteren in de kwalificatie. Van Ricciardo moeten we ook eerst maar eens zien hoe hij het doet ten opzichte van Tsunoda. Ik denk dat Yuki door veel mensen wordt onderschat. De AlphaTauri is niet de makkelijkste auto om in te rijden, maar Yuki heeft bewezen dat het mogelijk is om goede resultaten te boeken.”

