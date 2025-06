Red Bull-adviseur Helmut Marko is niet mals voor nieuwste coureur bij de Oostenrijkse renstal, Yuki Tsunoda. De Japanner promoveerde eind maart vanaf Racing Bulls, en mocht in het stoeltje naast Max Verstappen plaatsnemen. Met nog maar zeven gepakte WK-punten voor Red Bull, tegenover Verstappens 137, heeft Tsunoda nog niet echt indruk kunnen maken. Marko stelt nu zelfs dat Red Bull geen kans meer maakt op de constructeurstitel dankzij Tsunoda.

Eén WK-punt, dat is hoeveel het team van Red Bull mee naar huis nam na de GP Spanje. En dat terwijl concurrent McLaren met 43 punten het Spaanse circuit verliet. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is het daarom duidelijk. “Voor het constructeurskampioenschap hebben we de titel al uit ons hoofd gezet, daar hebben we geen kans meer op,” schrijft Marko in zijn column voor Speedweek.

De Oostenrijker aarzelt er niet over om de schuld deels aan de nieuwste Red Bull-coureur te geven. “Dat ligt natuurlijk ook aan de tweede coureur, want Yuki Tsunoda komt maar langzaam op gang”, vervolgt Marko. “Tsunoda heeft één WK-punt gescoord in de laatste drie races en dat is natuurlijk niet goed genoeg.”

De adviseur geeft toe dat Tsunoda op technisch vlak een achterstand heeft op Verstappen. De Japanner beschadigde belangrijke onderdelen aan zijn RB21 tijdens zijn crash in de kwalificatie in Imola. “Maar dat is niet de doorslaggevende factor”, legt Marko uit dat het verschil in uitrusting niet de belangrijkste reden is voor Tsunoda’s tegenvallende resultaten. “Wat wel erg is, is dat Yuki vaak maar een tiende van een seconde achter ligt in de vrije training en als het op kwalificatie aankomt, wordt het gat groter. Dan komt de druk erop en daar heeft hij moeite mee. Bovendien kan hij zich niet zo snel aanpassen als Max, die geen inwerkperiode nodig heeft.”

Nog een kans

Betekent dit nu dat Tsunoda al zijn koffers maar moet gaan pakken? Marko wil de Japanner toch een eerlijke kans nog geven. “Yuki heeft nog problemen met de auto. Hij heeft meer tijd nodig, en dat krijgt hij ook. We verwachten dat hij tot het einde van het seizoen in de auto zit.”

