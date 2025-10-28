Red Bull-adviseur Helmut Marko vertelt hoe hij bij het team van Red Bull ‘als enige’ geloofde in een goede afloop van de GP Mexico voor coureur Max Verstappen. De Oostenrijker vertelde zelfs nog aan zijn stercoureur op de ochtend van de race ‘om positief te blijven denken’, voordat de Nederlander alsnog indrukwekkend naar het podium reed. ‘Niemand wilde met mij wedden’, onthult Marko achteraf.

Max Verstappen zag het na de kwalificatie in Mexico-Stad somber in voor het hoofdevenement. “De auto gaat gewoon niet. En die gaat morgen (op zondag, red.) ook niet”, was de duidelijke conclusie van de Nederlander, die ook geen plaats op het ereschavot verwachtte. Toch liep het op de zondag in Mexico anders, en pakte Verstappen, achter Charles Lelcerc, de derde podiumplek. Adviseur Helmut Marko zag ‘als enige’ bij Red Bull de podiumplaats aankomen.

“Ik was de enige die het positief inzag”, vertelt de Oostenrijker aan de media in Mexico-Stad. Marko wilde er zelfs wel wat geld op inzetten – eerder won de adviseur al ‘vijfhonderd euro’ van Jos Verstappen tijdens de GP Australië – maar niemand durfde de weddenschap met Marko aan. “Niemand geloofde het. Maar ik vertelde Max die ochtend nog om positief te blijven denken. En toen zagen we wat er mogelijk was.”

‘Typisch Verstappen’

Vooral de opmars van Verstappen in de slotfase van de race was indrukwekkend, volgens de Oostenrijkse adviseur. Helaas zorgde de late Virtual Safety Car ervoor dat de Nederlander niet nog een aanval kon doen op Charles Leclerc voor de tweede plek. “Max reed een ongelooflijke stint. Hij ging echt tot het uiterste, maar wist tegelijkertijd de banden heel te houden”, vervolgt Marko zijn lofzang. “Ik was de hele tijd bang dat de banden het zouden begeven. Maar hij reed min of meer elke ronde een tijd van 1:21,2, altijd binnen een tiende van een seconde. Dat is typisch Verstappen.”

