Marko: ‘Hamilton moet zich niet met andere teams bemoeien’

Lewis Hamilton heeft zich de afgelopen weken meerdere keren uitgesproken over de gang van zaken binnen Red Bull. Helmut Marko is daar klaar mee. “Hij moet zich niet met andere teams bemoeien”, zegt de Oostenrijker in gesprek met Sport1.

Lewis Hamilton zei na de Italiaanse Grand Prix dat Red Bull Pierre Gasly niet eerlijk behandeld heeft. Helmut Marko zegt nu in gesprek met het Duitse Sport1 dat Hamilton Red Bull adviseerde Alexander Albon in die auto te zetten vorig jaar.

“De waarheid is dat hij mij niet belde in 2019, hij sprak met Christian Horner en raadde hem aan om Alexander Albon in de tweede auto te zetten in plaats van Pierre Gasly”, vertelt Helmut Marko.

“De coureur, waar hij vanaf wilde, heeft de Italiaanse Grand Prix gewonnen. Ik heb geen flauw idee waarom hij het nodig vindt om ons van adviezen te voorzien, maar het maakt ons niet uit wat iedereen te melden heeft over ons”, aldus de adviseur van Red Bull.

