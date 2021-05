Helmut Marko is niet te spreken over de track limits in de Formule 1. Max Verstappen leek in de slotronde van de Portugese GP het extra punt voor de snelste ronde mee te graaien, maar zijn rondetijd werd geschrapt voor het overschrijden van de baanlimiet in bocht 14. Volgens Red Bull-topman Marko moeten de track limits aangepast worden. “Het is gewoon niet consequent.”

Max Verstappen lijkt in de slotronde van de Portugese GP de schade te beperken door naast zijn tweede plaats ook de snelste raceronde te rijden. Even ziet het ernaar uit dat hij Portugal met 19 punten zal verlaten, totdat de wedstrijdleiding ingrijpt. Zijn snelste rondetijd wordt geschrapt, Valtteri Bottas mag zo een extra punt achter zijn naam bijschrijven.

Helmut Marko heeft na afloop van de race in Portimão een duidelijk mening over de track limits. Hij noemt ze “vervelend”. “We hebben daardoor ondertussen een overwinning, snelste ronde en polepositie verloren,” vertelt de Red Bull-topman na de race aan Sky Sports Duitsland. “Alle goede dingen komen per drie. Hopelijk was dit de laatste keer.”

Volgens Marko is het duidelijk. “Er moet iets veranderen. Of je trekt de grens op kerbs of je legt er grind of iets dergelijks. Als je te wijd gaat, word je automatisch gestraft.” Bovendien worden de track limits niet consequent toegepast, vindt de Oostenrijker. “Norris haalde Pérez in, ging er met alle vier de wielen over de lijn, en er waren geen consequenties. Dus het is niet consequent, en dat is niet racen als je zo met de regels jongleert”, aldus Marko.

