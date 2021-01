Marko hoopt dat Red Bull kan profiteren van ‘onrust’ bij Mercedes vanwege Hamilton

Red Bull-topman Helmut Marko hoopt dat het team kan profiteren van de onrustige situatie bij rivaal Mercedes, dat nog altijd geen overeenkomst voor 2021 heeft gesloten met wereldkampioen Lewis Hamilton.

De contractsoap rondom de zevenvoudig kampioen sleept al maanden voort, en Marko vertelt in interview met het Duitse RTL dat hij denkt dat dit toch ‘voor een zekere spanning zal zorgen’ tussen Mercedes en Hamilton.

Marko sluit niet uit dat andere beslommeringen in Hamiltons leven meespelen in de vertraging, en vindt het opmerkelijk dat er eind januari nog geen akkoord is bereikt. De Brit heeft daarbij volgens Marko maar twee opties: “Een sabbatical nemen of toch bijtekenen bij Mercedes.”

Hoewel Marko niet verwacht dat de contractsoap en zijn nevenactiviteiten Hamilton zullen afleiden (“als puntje bij paaltje komt, presteert hij toch altijd”) spreekt hij toch van ‘een beetje onrust’ bij Mercedes. “En wij hopen natuurlijk dat wij daar van kunnen profiteren.”

