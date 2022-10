Het had dit weekend een feestje kunnen worden voor Red Bull, maar van een feeststemming is na de kwalificatie geen sprake. Door een miscalculatie liep Max Verstappen de poleposition mis. Red Bull-adviseur Helmut Marko is kritisch: “Onze voorlaatste ronde was goed genoeg voor poleposition.”

Verstappen brak zijn voorlaatste ronde af omdat hij van het team een gat moest laten naar Pierre Gasly. Dat betekende dat alles op dat laatste rondje afkwam, maar die kon de Nederlander niet eens afmaken. Door een gebrek aan brandstof werd de Red Bull-coureur in de voorlaatste bocht naar binnen geroepen.

“Onze voorlaatste ronde zou genoeg zijn geweest voor poleposition”, verzucht Red Bull-adviseur Helmut Marko bij de Duitse tak van Sky Sports. Verstappen brak die ronde af omdat hij ’te dicht bij Gasly kwam en in de laatste ronde niet kon aanvallen’, legt Marko uit.

Het leidt tot teleurstelling en frustratie bij Marko. “Maar we hadden die voorlaatste ronde moeten afmaken”, klinkt de kritische noot bij de Oostenrijker. “Volgens onze berekening zou hij een 1:48.5 noteren”, geeft hij aan. De poleposition ging uiteindelijk naar Charles Leclerc, die een 1:49.412 noteerde.

Marko heeft wel een verklaring voor de chaos bij de pitmuur van Red Bull: de hectiek van Q3. “Dan kan ons zoiets overkomen”, stelt de Red Bull-adviseur. Voor Verstappen rest nu een moeilijke race vanaf de achtste plaats, erkent Marko. Maar hij ziet ook wat hoop. “Er wordt regen voorspeld en dan is er natuurlijk weer veel mogelijk.”

Foto: Motorsport Images