Max Verstappen verspilde na afloop van de kwalificatie bij de Singaporese GP weinig tijd. Direct nadat hij aan zijn mediaverplichtingen had voldaan, verliet hij met vriendin Kelly Piquet en manager Raymond Vermeulen het Marina Bay Street Circuit. De wereldkampioen was not amused na een in zijn optiek behoorlijke ‘blunder’ van het team: in de beslissende fase van de tijdtraining was er te weinig brandstof aan boord van zijn RB18. Een fout die zelden wordt gemaakt.

De persdienst van Red Bull was kennelijk onaangenaam verrast, toen duidelijk werd dat Verstappen al op stel en sprong was vertrokken. Zelfs de gebruikelijke debrief liet hij voor wat -ie was. Hoewel hij zich redelijk inhield tijdens de mediasessies was de ergernis inwendig kennelijk toch groot. Want er was bij Red Bull in de opwindende kwalificatie van alles fout gegaan in het laatste deel van de kwalificatie.

Zo brak Verstappen in de voorlaatste ronde een op het oog snelle ronde, met twee snelste sectors, op het allerlaatste moment af. “Omdat ik een gat met Pierre wilde voor de volgende ronde”, aldus Verstappen. “Ik reed heel snel naar Pierre toe, omdat hij denk ik nog koudere banden had. Die ronde had ik prima kunnen afmaken, alleen was ik dan het volgende rondje zeker op hem vastgereden. Maar ja, als je weet dat je te weinig benzine aan boord hebt voor nog een ronde, dan had je die natuurlijk wél gewoon moeten afmaken. Maar dat kan ik niet zien”, zei Verstappen. “Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Ook niet in karts.”

Foto: Motorsport Images

In de slotronde moest de wereldkampioen alsnog naar binnen om een eventuele straf te ontlopen vanwege het gevaar dat er na de kwalificatie te weinig brandstof in de tank (een liter is verplicht) zou zitten. Een pijnlijke blunder op een circuit waar de kwalificatie zeer bepalend is. Inhalen op het Marina Bay Street Circuit is, zo herhaalde Verstappen, immers niet eenvoudig. Verstappen klokte uiteindelijk de achtste tijd, Charles Leclerc de snelste.

“Uitvalbeurten zijn extra pijnlijk, want dan scoor je nul punten. Hier heb je nog kans om punten te pakken”, besefte Verstappen, die zijn team de fout wilde vergeven. “Uiteindelijk wel. Maar ik ben wel teleurgesteld. En dat weten ze ook. Kijk, als ik een fout maak, zeggen ze het ook. Als zij een fout maken moet het ook gezegd worden, al moeten we door blijven werken om altijd perfect te zijn. Natuurlijk is dat heel lastig. Maar dit is”, zo stelde hij, “ook niet eens goed. Dit is gewoon slecht.”

