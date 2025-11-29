Helmut Marko legt uit hoe het kon dat Yuki Tsunoda tijdens de sprintkwalificatie in Qatar voor het eerst voor Max Verstappen kon kwalificeren. Volgens de Red Bull-adviseur werkten de zachte banden beter op de RB21 van de Japanner, en was Tsunoda’s keuze voor een stabielere achterkant uiteindelijk de juiste: ‘Dat was een betere oplossing’, onthult Marko.

De uitslag van de sprintkwalificatie kwam voor met name Red Bull-fans als een verrassing. Yuki Tsunoda eindigde namelijk voor de eerste keer op hogere plek dan teamgenoot Max Verstappen tijdens een kwalificatiesessie. Hoewel het een kleine opkikker is voor de Japanner die nog altijd strijd voor zijn stoeltje volgend jaar, weet adviseur Helmut Marko wel waardoor het komt.

“Op de mediumbanden waren we competitief”, concludeert de Oostenrijker tegenover de media in Qatar. “En net als in de eerste vrije training waren we op de harde banden ook competitief.” Het probleem zit volgens Marko daarom ook in het zachtste compound. “De wijzigingen die we hebben aangebracht, hebben ons probleem met de zachte banden duidelijk niet opgelost.”

‘Betere oplossing’

“De zachte banden werkten beter op de auto van Yuki”, vervolgt Marko zijn uitleg. “Yuki won een tiende in de eerste bocht. De verandering is voornamelijk: Max wilde een sterkere voorkant, Yuki wilde een stabielere achterkant, en dat laatste was een betere oplossing. Maar gelukkig is het alleen de sprint. Voor de kwalificatie moeten we onze zwakte op de zachte banden oplossen.” De beide Red Bull-coureurs vangen de sprintrace naast elkaar vanaf de derde startrij aan.

