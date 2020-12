Marko onthult: Red Bull Ring tekent nieuw, meerjarig contract met F1

De Red Bull Ring blijft ook de komende jaren op de F1-kalender. Dat heeft Helmut Marko onthuld. Hoewel er nog geen officiële bevestiging is, is de deal volgens Marko rond. “Het betreft een meerjarig contract.”

De Red Bull Ring staat sinds 2014 op de F1-kalender en vormde dit jaar het decor voor de eerste twee races van het ‘coronaseizoen’. Het huidige contract tussen het circuit en de F1-organisatie loopt eind dit jaar af, maar een nieuwe overeenkomst is volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko ‘rond’.

“Het is rond. Het betreft een meerjarig contract”, vertelt Marko in gesprek met ServusTV, Red Bulls eigen tv-zender. Volgens Marko maakte het circuit in Oostenrijk dit jaar indruk door de seizoensopener en ook de tweede GP van het jaar te organiseren. “Liberty heeft gezien waartoe Red Bull in staat is. Zonder ons initiatief had het Formule 1-seizoen zo goed als zeker niet in deze vorm plaatsgevonden, als het überhaupt had plaatsgevonden.”



De Red Bull Ring werd al eerder opgenomen in de kalender voor 2021. In het eerste weekend van juli vormt het Alpencircuit het decor voor de tiende race van het seizoen. Of toeschouwers dan welkom zullen zijn, is voorlopig onzeker, maar Marko hoopt opnieuw tribunes vol oranje te zien. “We verwachten opnieuw zo’n 30.000 tot 40.000 Nederlanders. We kijken ernaar uit en zijn blij dat we nog meerdere jaren het grootste sportevenement van Oostenrijk kunnen organiseren”, aldus de Oostenrijker.

