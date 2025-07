Red Bull-adviseur Helmut Marko reageert op de geruchten rondom een eventuele ontmoeting op Sardinië tussen Max Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Nederlander wordt al enige tijd gelinkt aan een overstap naar de Zilverpijlen, al is het nog onzeker of de ontmoeting met Wolff wel echt heeft plaatsgevonden. Marko maakt zich in ieder geval geen zorgen: ‘We gaan ervan uit dat Max bij ons blijft.’

Sinds George Russell heeft onthuld dat Max Verstappen en zijn eigen renstal Mercedes gesprekken met elkaar voeren, draait de geruchtenmolen overuren. De Nederlander wordt al wekenlang in verband gebracht met een overstap naar de Zilverpijlen. Verstappen zou zelfs met Wolff hebben afgesproken op het Italiaanse eiland Sardinië. Mercedes ontkent echter naar verluidt dat de ontmoeting heeft plaatsgevonden.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko kreeg de vraag of Wolff en Verstappen elkaar nu wel of niet hebben gesproken op Sardinië. De Oostenrijker zei daar niks over, maar lijkt zich sowieso geen zorgen te maken over met wie Verstappen in gesprek gaat. “Max mag afspreken met wie hij wil”, vertelt Marko aan OE24. “We hebben een geldig contract tot en met 2028, en we gaan ervan uit dat Max bij ons blijft.”

Eén van de hoofdrolspelers zelf, Toto Wolff, zei eerder tevreden te zijn met de huidige line-up bij Mercedes. Deze bestaat vooralsnog uit coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli. De optie om met de viervoudig wereldkampioen samen te werken wil hij echter niet negeren. “Toch schat ik de kans dat het gebeurt zeer klein in”, aldus Wolff over de kans dat Verstappen Red Bull verlaat. “Je weet echter niet hoe de wereld eruitziet over drie of vijf jaar. Dus je moet vooruitdenken en ook de lange termijn in overweging nemen.”

Verstappen op de hoogte van vertrek Horner

Naast de geruchten over een eventuele Mercedes-overstap van zijn stercoureur beantwoordde Marko ook de vraag of Verstappen op de hoogte was van het naderende afscheid van Christian Horner. Red Bull ontsloeg de Brit begin juli als teambaas, tot ‘grote schok’ van Horner zelf. “Max was daarover geïnformeerd”, vertelt Marko. “Ik wil daar verder niets over zeggen.”

