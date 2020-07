Marko over FIA-onderzoek Racing Point: ‘Dan doen we dat ook met Alpha Tauri’

Red Bull-adviseur Helmut Marko zegt het niet erg te vinden als het protest van Renault tegen de ‘roze Mercedes’ van Racing Point zou worden weggewuifd. Volgens de Oostenrijker zou dit het team juist een hoop geld kunnen besparen: “Dan hebben we als het ware vier Red Bulls.”

Renault diende na afloop van de Grand Prix van Steiermark en de Grand Prix van Hongarije een protest in tegen Racing Point vanwege de grote gelijkenissen met de Mercedes W10 uit 2019. De FIA nam daarop de brake ducts van Racing Point in beslag en verzocht Mercedes om een kopie te leveren van hun brake ducts uit 2019. Mocht de FIA besluiten dat Racing Point legaal gehandeld heeft, dan heeft Helmut Marko daar ‘geen problemen’ mee.

“Dan doen we dat ook gewoon met Alpha Tauri, dat bespaart ons nog geld ook”, zegt Marko tegen Kronen Zeitung. “Maar dit soort geheime dingen zitten me dwars. Als het zo is dat het toegestaan is, moet men er honderd procent achter kunnen staan.”

“We hebben dan als het ware vier Red Bulls”, vervolgt Marko. “Maar voor teams als Renault of McLaren, die geen B-teams hebben, is het problematisch”, stelt hij. Volgens de Red Bull-adviseur zal Racing Point ook op Silverstone sterk zijn. “Het is een circuit dat om vermogen draait. De roze Mercedes zal dus enorm gevaarlijk zijn!”, besluit hij.