Coulthard: ‘Kans dat Racing Point dit jaar wint groter dan kans op Ferrari-zege’

Oud-Formule 1-coureur David Coulthard denkt dat de kans groter is dat Racing Point dit jaar een race zal winnen dan Ferrari. Volgens de Schot zal er wel een gekke race voor nodig zijn om een overwinning te zien van Racing Point, ook omdat de Mercedes dominant is. Toch zal het hem verrassen als Mercedes alle races wint dit seizoen: “De racegoden zullen ooit wel toeslaan.”

Terwijl Ferrari een tegenvallende seizoensstart kent, heeft Racing Point juist een zeer goed begin van het seizoen meegemaakt. Het Britse team staat vierde in het constructeurskampioenschap, boven Ferrari. Hoewel Ferrari in Oostenrijk nog een tweede plek pakte met Charles Leclerc, is de snelheid dit jaar ten opzichte van vorig jaar ver te zoeken. Volgens David Coulthard is de kans dan ook groter dat Racing Point dit seizoen een race wint dan dat Ferrari wint.

Lees ook: Coulthard: ‘Britse thuishaven Silverstone ideale plek voor F1’s historische mijlpaal’

“Ferrari doet mee dus ze kunnen altijd winnen”, zegt Coulthard in gesprek met de podcast van de organisatie van de Australische Grand Prix, In the Fast Lane. “Je hebt altijd wel van die ongewone races. Ik denk dat de kans groter is dat Racing Point dit jaar een race wint, dan dat Ferrari een race wint. Daar is wel een race voor nodig waarin het weer een rol speelt en de Mercedessen tegen elkaar botsen en de Red Bulls een probleem hebben, daarachter staat eerder Racing Point dan Ferrari”, stelt hij.

‘Ze weten dat ze een slechte auto hebben’

Coulthard verwacht dat Ferrari snel zal werken om de situatie te veranderen. “Dit jaar zullen ze dus moeite hebben om een zege te pakken, maar ik verwacht dat ze snel veranderingen zullen maken omdat ze weten dat ze een slechte auto hebben. Er zijn restricties, maar dat zal ze er niet van weerhouden om de aerodynamica aan te pakken”, aldus Coulthard.

Lees ook: Ferrari-baas Elkann richt blik na slechte seizoensstart op toekomst: ‘Blik op 2022’

Voor de wereldtitel ziet Coulthard alleen Bottas nog als mogelijke tegenstander van Hamilton. “Bottas moet het seizoen redden, ja. Het ligt in zijn handen”, zegt hij. Hoewel Mercedes tot nu toe alle races heeft gewonnen, is dat volgens Coulthard geen garantie dat er geen ander team op de hoogste trede zal staan dit seizoen. “Er is geen andere auto die sterk genoeg is om Mercedes constant te verslaan. Het zou me verbazen als dit team alle races zal winnen, want de racegoden zullen ooit wel toeslaan, maar ze zien er dominant uit zoals de afgelopen jaren”, aldus de Schot.