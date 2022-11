Dat er dingen gaan veranderen bij Red Bull, zo erkent kopstuk Helmut Marko na het overlijden van mede-oprichter en -topman Dietrich Mateschitz, dat is wel zeker. Wat, dat moet de toekomst uitwijzen.

“Dat er wat gaat veranderen, is zeker”, zo vertelt Marko Auto, Motor und Sport. Want tot op heden was er sprake van een ‘alleenheerschappij’ van Mateschitz. Toch lijkt Marko, die wel als Mateschitz’ rechterhand werd getypeerd, te betwijfelen of er écht veel verandert voor Red Bull Racing, de Formule 1-afdeling. “Red Bull Racing is namelijk het sterkste en meest efficiënte marketingmiddel binnen het concern.”

“Daarnaast hebben we in het verleden altijd erg onafhankelijk geopereerd”, haalt Marko aan, “wij mochten ons als enige aan aan enkele bedrijfsregels onttrekken.” Volgens Marko is verder al wel doorgesijpeld dat de Red Bull-eigenaren door willen in de Formule 1 en het team een ‘relatief onafhankelijke’ koers mag blijven varen.

Blijft Marko?

Of dat dan ook weer met Marko aan het roer is – met de Oostenrijker die samen met teambaas Christian Horner de kar trekt – is dan natuurlijk de volgende vraag. Wederom geldt echter dat alles hier wel op wijst. “Ik ga binnenkort naar Thailand (de Thaise Yoovidhya-familie is Red Bulls grootaandeelhouder, red.) voor zakelijke gesprekken.”

“Ik ben onafhankelijk”, benadrukt Marko, die officieel overigens wel als director van Red Bull Racing in de boeken staat, “en het hangt van het totaalplaatje af.” Marko wijst er daarbij wel op dat er ‘nog werk te doen is’ met Red Bull, of in andere woorden: er nog genoeg te winnen valt. Op de recente successen valt volgens hem ook weinig af te dingen. “Het gaat goed en we werken zeer efficiënt.”

Krijgen plannen al vorm?

Volgens onbevestigde berichten in verscheidene media is er al wel een plan voor een nieuwe structuur. Oliver Mintzlaff, de voormalig CEO van de Red Bull Leipzig-voetbalclub, zou in beeld zijn om toezicht te houden op het Formule 1-team. Hij zou binnen de overkoepelende Red Bull-organisatie mogelijk worden bijgestaan door Franz Watzlawick en Alexander Kirchmayr. Naar verluidt zijn er mogelijk ook nieuwe verantwoordelijkheden weggelegd voor Red Bulls Global Head of Motorsports Thomas Überall.