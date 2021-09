Red Bull-topman Helmut Marko omschrijft de motorwissel van Max Verstappen in Sotsji als een tactische zet, met Verstappen die sowieso al een gridstraf had én de Russische racebaan die niet tot Red Bulls favorieten behoort.

Verstappen had al drie grid plekken gridstraf opgelegd gekregen voor zijn rol als ‘hoofdschuldige’ in de botsing met Lewis Hamilton op Monza, maar is nu naar de laatste gridplek verwezen. Dit omdat hij alle motoronderdelen heeft vervangen.

In gesprek met Nederlandse media in Sotsji, waaronder FORMULE 1 Magazine, legt Marko uit dat Red Bull om strategische redenen voor de motorwissel is gegaan. “Het is zaterdag nat”, doelt hij op de kwalificatie, “en daarnaast is dit geen optimaal circuit voor ons.” Verstappen finishte VT1 in Sotsji als derde en was zesde in de tweede training.

Verstappen wisselde wel al voor VT2 van motor, om deze in die sessie te kunnen kalibreren. De kampioenschapsleider beklaagde zich daarin wel over een gebrek aan topsnelheid toen hij achter een Williams reed. Ook een kwestie van kalibreren, zegt Marko. “We reden in de tweede training met te veel downforce op Max zijn auto.”