Red Bull-topman Helmut Marko rekent er niet op dat Max Verstappen dit jaar nog een gridstraf voor een motorwissel wacht, maar gaat ervan uit dat dit voor titelrivaal Lewis Hamilton wel het geval is.

“Zolang de races normaal verlopen en we niet met uitvalbeurten te maken krijgen, moeten we het met deze motoren kunnen redden”, vertelt Marko het Duitse Auto, Motor und Sport. Voor Hamilton kan dat wel eens anders zitten, zegt hij. “Op basis van onze informatie – en dit is ook onze hoop – moet Hamilton nog wel een keer een motor wisselen.”

Zowel Verstappen als Hamilton is al aan zijn vierde motor van 2021 toe, waar er drie zijn toegestaan. Verstappen incasseerde hiervoor in Rusland een gridstraf, Hamilton de race erop in Turkije. Hoewel Hamiltons motor dus nieuwer is, bestaat er de nodige twijfel omtrent de betrouwbaarheid van de Mercedes-motoren.

Met de betrouwbaarheid van de Honda-motor van Verstappen, zit het daarentegen wel goed, meent Marko. “Tot op heden is de Honda-motor compleet betrouwbaar gebleken. Natuurlijk kun je technische pech nooit uitsluiten”, erkent hij, “maar onze situatie geeft meer vertrouwen dan die van Mercedes.”

‘Mercedes-motor is iets sterker’

De Honda-motor is volgens Marko wel iets minder sterk dan die van Mercedes. Mercedes profiteert qua topsnelheid de laatste tijd ook van haar truc met de achterwielophanging waarmee het de achterkant van de auto laat zakken. De Honda-motor zou echter beter moeten omgaan met de ijle lucht in het op hoogte gelegen Mexico, denkt Marko.

“Eigenlijk moeten we hier een één-twee zege behalen”, blikt Marko vooruit op het Mexicaanse Grand Prix-weekend. Brazilië, de week daarna, ligt op eenzelfde hoogte als de eigen Red Bull Ring waar Verstappen dit jaar twee keer won. “We hebben bovendien wel gezien dat Mercedes’ niet superieur is zolang wij onze auto in het juiste window brengen.”

