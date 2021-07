Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hebben Red Bull een harde tik te verduren gegeven. Op de Hungaroring in Hongarije is het Mercedes-duo te snel voor Max Verstappen en Sergio Pérez. Op veel waardering hoeft Hamilton echter niet te rekenen. In zijn laatste outlap rijdt hij dusdanig langzaam dat Verstappen ternauwernood nog op tijd over de streep komt. “Het kwam hem op een prachtig fluitconcert te staan”, aldus Helmut Marko

Het hoofd van het coureursprogramma bij Red Bull geeft toe dat de renstal had gehoopt op een beter resultaat vandaag. “We wisten dat Hamilton heel, heel snel was, maar we dachten dat we in ieder geval Bottas konden pakken”, zegt de Oostenrijker tegen ServusTV. Uiteindelijk verbeterde Verstappen zijn tijd wel, maar niet genoeg om de Mercedessen de eerste startrij te ontzeggen.

Lees ook: Spreekkoren laten Hamilton koud: ‘Boegeroep geeft me energie’

Dat de Nederlander zijn tijd niet verder aanscherpte is volgens Marko te danken aan de ‘spelletjes’ van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen reed voor Verstappen erg langzaam in zijn outlap, waardoor de Red Bull-coureur nog maar net op tijd aan een snelle ronde kon beginnen. “Hamilton verhinderde dat Max opnieuw een snelle tijd neerzette”, zegt Marko. “Het kwam hem op een prachtig fluitconcert te staan.”

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

Pérez kwam wel te laat over de streep. Gelukkig voor de Mexicaan verbeterde achter hem niemand zijn tijd genoeg om hem zijn vierde plek te ontnemen. “Godzijdank is er niets veranderd”, aldus Marko. Verstappen en Pérez staan morgen op de zachte band, terwijl de Mercedessen voor hen op de mediums starten. Een stunt bij de start is nu nog mogelijk.

Lees ook: Horner snapt langzaam rijdende Hamilton wel: ‘Hoort bij het spelletje’

Op een protstest van Red Bull hoeft men niet te rekenen. Teambaas Christian Horner noemde de actie van Hamilton onderdeel van de Formule 1. Later, voor de camera bij Sky Sports, ziet Marko dat ook in. “Het zijn gewoon de gebruikelijke spelletjes. Vanuit sportief oogpunt zie ik niet in dat dit juist is, maar dit moeten we onthouden.”