Red Bull-adviseur Helmut Marko zegt dat er geen motorwissel op de planning staat voor Max Verstappen in Saoedi-Arabië. Mocht er een motorwissel komen, stelt Marko, dan zal dat in de laatste race in Abu Dhabi zijn.

Dit weekend zou Max Verstappen al kampioen kunnen worden in Saoedi-Arabië. De Nederlander verdedigt een voorsprong van acht punten en moet op het nieuwe stratencircuit in Jeddah minstens achttien punten meer pakken dan titelrivaal Lewis Hamilton. Van de Brit is al bekend dat hij kan rekenen op ‘de raket’, zoals de motor die hij in Brazilië gebruikte genoemd werd, maakte Mercedes-teambaas Toto Wolff na de race in Qatar bekend. Dat moet hem een extra boost geven op de snelle circuits in Jeddah en Abu Dhabi. Omdat die motor nu binnen de pool, de motoren die coureurs mogen gebruiken en wisselen zonder straf, valt, komt dat hem niet op een gridstraf te staan.

Lees ook: Op deze manieren kan Verstappen in Saoedi-Arabië kampioen worden

Aan de andere kant zijn er bij Red Bull vooralsnog geen plannen om Verstappen een nieuwe motor, die buiten deze pool komt, te geven, zo laat Red Bull-adviseur Helmut Marko aan F1-Insider weten. “Er staat op dit moment geen motorwissel op de planning”, zegt Marko, die wel alvast verklapt dat als er een motorwissel zou komen, dat in de allerlaatste race van het seizoen in Abu Dhabi zou gebeuren.

Lees ook: Verstappen blikt vooruit: ‘We zijn klaar voor de uitdaging’

Verstappen zelf is in ieder geval klaar voor de uitdaging die hem in Saoedi-Arabië te wachten staat. “Het wordt interessant. We misten [in Qatar] nog steeds behoorlijk wat tempo ten opzichte van Mercedes, dus we zullen zien hoe we dit weekend verder komen. Ik heb het circuit op de simulator gereden en het lijkt me erg snel. Er is dus geen ruimte voor fouten. Natuurlijk blijft het altijd een beetje gissen omdat we er nog niet gereden hebben”, aldus de Nederlander.

FORMULE 1 Magazine nummer 17 ligt nu in de winkels of is hier online te bestellen.