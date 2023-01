Dat Max Verstappen op een hoog niveau presteert, zowel op de baan als in de simulator in de fabriek en thuis, is al bekend. Maar de Nederlander is van plan om het naar een – letterlijk – hoger niveau te tillen. Hij zou namelijk zijn privéjet laten ombouwen zodat hij daar een simulator in kwijt kan.

Verstappen racet in zijn vrije tijd regelmatig mee in simraces namens zijn simraceteam, Team Redline. Dat team valt sinds vorig jaar onder Verstappen.com Racing en is een project waar de Nederlander veel tijd in stopt.

Onlangs nam de tweevoudig Formule 1-kampioen nog deel aan de Le Mans Virtual, al verliep die niet zoals gehoopt. Team Redline streed om in totaal 60.000 dollar in de 24 uursrace op het virtuele Circuit de la Sarthe, maar werd gehinderd door verbindingsproblemen. Verstappen uitte op de livestream van Team Redline zijn ongenoegen over de problemen en stelde dat hij nooit meer zou meedoen aan deze race.

Het is volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko echter aannemelijk dat het niet Verstappens laatste simrace was. “Het tegenovergestelde is het geval”, zegt Marko tegen Sport1. “Hij heeft zelfs zijn privévliegtuig laten ombouwen, zodat hij in de toekomst simulators in de lucht kan besturen”, onthult de Oostenrijker. “Maar dat is goed, want Max heeft deze afleiding nodig. Het heeft hem in ieder geval geen kwaad gedaan met zijn twee titels.”

In een interview met FORMULE 1 liet Team Redline-manager Atze Kerkhof onlangs optekenen dat Verstappen het simracen uiterst serieus neemt. “Hij neemt het hele team op sleeptouw, als hij daar de tijd voor heeft. Het liefst zou hij de hele dag rijden om maar wat dingetjes te vinden, maar ook gewoon om te helpen. Dat vind ik heel erg bijzonder aan hem: hij is altijd bereid iemand anders iets uit te leggen, even de afstelling door te nemen, te pushen of te motiveren. Dat is een hele bijzondere, goede eigenschap van hem”, aldus Kerkhof.