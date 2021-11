Red Bull-adviseur Helmut Marko gelooft dat Max Verstappen een veel grotere voorsprong in het kampioenschap had kunnen hebben, als hij niet op ‘buiten eigen schuld om ruim vijftig punten’ had verloren. De Oostenrijker is aan de andere kant blij dat ze alsnog een voorsprong hebben: “We hebben alle tegenslagen overleefd.”

Verstappen gaat sinds de Turkse Grand Prix weer aan de leiding van het kampioenschap. De Nederlander won in de Verenigde Staten na een bloedstollend duel met Lewis Hamilton, die zijn achterstand op de Red Bull-coureur van zes naar twaalf punten zag gaan. Toch had Verstappen veel meer punten kunnen hebben, benadrukt Red Bull-adviseur Helmut Marko, als hij geen lekke band had opgelopen in Azerbeidzjan, in Groot-Brittannië geen crash had gehad met Hamilton en in Hongarije niet dat tikje van Valtteri Bottas had gekregen.

Lees ook: Jos Verstappen: ‘Red Bull weet hoe goed Max is, Mercedes nog niet’

“Voorafgaand aan de laatste drie races waren we serieus bang dat we significant achter zouden liggen”, zegt Marko tegen Motorsport.com. “Het komt erop neer dat we meer punten hebben gescoord dan Hamilton in die Grands Prix, voornamelijk vanwege de race van Hamilton in Turkije, waar hij slechts vijfde werd, terwijl Max als tweede eindigde in Sotsji – zeker ook door geluk, vanwege de regen.”

“Maar wat nog merkwaardiger is, is dat we buiten eigen schuld om punten verloren in Bakoe, in Silverstone en Hongarije”, vervolgt Marko. “Als je die punten voorzichtig bij elkaar optelt, dan komt dat neer op ruim vijftig punten in die drie races. Als gevolg daarvan staan we slechts twaalf punten voor. We hebben dus alle tegenslagen overleefd en hebben ook de opleving van Mercedes kunnen evenaren.”

Lees ook: Door de lens van Peter: ‘Helmut Marko en Max Verstappen hadden de slechtste start’

Marko weet uiteindelijk ook dat de geschiedenis niet veranderd kan worden, maar met de blik vooruit is het doel wel duidelijk. “Als we kijken naar de resterende races, dan zou ik zeggen dat we minstens twee ervan moeten winnen om redelijk veilig te zitten, of in ieder geval om het vertrouwen te hebben voor de laatste race. Als we de volgende twee races winnen, dan is de kans dat Verstappen de titel pakt 60-40.”

FORMULE 1 nr. 15 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.