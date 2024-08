Red Bull-adviseur Helmut Marko buigt zich over de keuze van Carlos Sainz voor Williams. De Oostenrijker is van mening dat de Spaanse coureur de beste keuze heeft gemaakt uit de nog overgebleven teams. Toch vindt Marko het jammer dat Sainz geen kans heeft gekregen bij een topteam.

Carlos Sainz begon de zomerstop goed met de aankondiging dat hij in 2025 naar Williams overstapt. De toekomst van de Spanjaard was al langere tijd een discussiepunt binnen de Formule 1, maar daar kwam met de keuze voor de Britse renstal een einde aan.

Red Bull-adviseur Marko denkt niet dat Sainz veel andere keuze had dan Williams. “Het is begrijpelijk dat Carlos Sainz besloot naar Williams te gaan, want wat zouden de alternatieven zijn?” schrijft Marko in zijn column voor Speedweek.

“Audi hoort daar volgend jaar zeker niet bij, als je kijkt naar hun successen. En bij Alpine weten we niet of ze de Mercedes-motor in 2025 krijgen of pas in 2026”, somt de Oostenrijker alle alternatieven voor de Spanjaard op. “Ik zou zeggen dat dat de beste oplossing was voor hem in zijn situatie.”

Geen stoeltje bij topteam

Ondanks dat Sainz wel de juiste keuze heeft gemaakt uit de overgebleven opties, vindt Marko het jammer dat de Spaanse coureur geen kans krijgt bij een topteam. Williams staat momenteel op P9 in het constructeurskampioenschap. “Het is natuurlijk tragisch dat hij zijn beste seizoen heeft bij Ferrari en geen stoeltje krijgt bij een topteam”, schrijft de adviseur.

Toch heeft Marko wel goed nieuws voor Sainz. “Maar bij Williams zou het vooruit moeten gaan, daar heeft hij ook een sterke motor”, aldus de Oostenrijker.

