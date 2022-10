Red Bull-adviseur Helmut Marko is onder de indruk van de ‘veel volwassenere’ Max Verstappen en stelt dat we ‘het beste van zijn prestaties nog niet hebben gezien’. De Oostenrijker was met name verbaasd in Hongarije en België: “Ik vroeg me toen af wie er in de auto zat.”

Verstappen schreef twaalf van de tot nu toe achttien races op zijn naam, waardoor hij zich in Japan al voor de tweede keer op rij tot wereldkampioen kroonde. Na de race in Japan ontstond er wat verwarring of Verstappen kampioen was geworden, maar toen het op het podium getoond werd was het zeker. “Het is ongelofelijk”, blikt Red Bull-adviseur Helmut Marko terug op dat moment. “We kwamen er pas achter toen de omroeper hem feliciteerde met het kampioenschap. Het was een grote verrassing, maar een zeer welkome verrassing.”

Het was een dominant seizoen van Verstappen, die volgens Marko enkele stappen vooruit heeft gezet. “Hij is nu veel relaxter, hij is nu een veel volwassener coureur”, stelt Marko. “In Boedapest of Spa vroeg ik me in de eerste bocht van de openingsronde af: wie zit er in die auto?”, doelt de Oostenrijker op de races dat hij in het middenveld startte. “Hij liet auto’s aan zich voorbij gaan en eenmaal in de vrije lucht toonde hij zijn klasse. Het is een grote stap vooruit,” prijst Marko Verstappen, “en we hebben het beste van zijn prestaties nog niet gezien.”

Verstappen werd door Fernando Alonso verwelkomd tot de club van tweevoudig wereldkampioenen, maar op zijn 25ste lijkt de kans aanwezig dat hij daar nog een paar titels aan toevoegt. Maar, denkt Marko, zo’n najager van records is Verstappen niet.

“Ik dacht dat het record van Michael (Schumacher, red.) niet verbroken kon worden, totdat Lewis (Hamilton, red.) het evenaarde. Je bent afhankelijk van veel factoren om zoiets te bereiken. Maar Max is niet het type dat records najaagt. Ik denk dat hij op een dag zal zeggen, ‘het is mooi geweest’ en dat hij dan wegloopt”, besluit Marko.