Pierre Gasly gaat er financieel op vooruit met zijn contract voor 2023, heeft Red Bull-adviseur Helmut Marko onthuld. Onnodig, stelt Marko, die ziet dat teamgenoot Yuki Tsunoda nu op dezelfde snelheid zit.

In 2018 imponeerde Gasly bij Toro Rosso, wat hem in 2019 de overstap naar moederteam Red Bull opleverde. Daar werd de Fransman de teamgenoot van Max Verstappen, maar kon hij geen potten breken. Hij had niet de snelheid van Verstappen en presteerde ondermaats in de Red Bull.

Gasly werd na een half seizoen vervangen en teruggeplaatst bij het zusterteam. Daar is hij de afgelopen jaren gegroeid en heeft hij veel goede prestaties neergezet, met de zege in Monza als hoogtepunt. Ondanks zijn verbetering hoefde Gasly niet te rekenen op een terugkeer bij Red Bull, waar hij juist zo op hoopte.

Lees ook: Gasly blij met vooruitgang: ‘Ben een completere coureur’

Voorlopig blijft Gasly dan nog één jaar bij AlphaTauri, maar na 2023 is hij ‘vrij om te gaan’, aldus Red Bull-adviseur Helmut Marko. “Het contract van Pérez verhindert een transfer van Gasly naar Red Bull in 2023. Vanaf 2024 is Gasly vrij”, geeft Marko aan in gesprek met Motorsport-Total.com.

Gasly heeft er geen geheim van gemaakt dat hij voor een topteam wil rijden, waarbij hij duidelijk aangaf dat het niet per se Red Bull hoeft te zijn. Of Red Bull openstaat voor een transfer van de Fransman naar een ander team? “Ja”, antwoordt Marko. “We hebben een goede relatie. Hij was de laatste jaren zeer succesvol als teamleider bij AlphaTauri.”

Lees ook: Red Bull ontkent ontsnappingsclausule Gasly: ‘Heeft geen zin om hem te laten gaan’

“Maar Yuki (Tsunoda, red.) zit al op zijn niveau qua snelheid over één ronde. Zo gaat dat nog niet helemaal in de race”, vervolgt Marko, die bovendien een onthulling doet over het contract van Gasly. “Toch hebben we het contract van Gasly financieel verbeterd, hoewel dat niet nodig was”, besluit de Oostenrijker.