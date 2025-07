Red Bull-adviseur Helmut Marko zag Yuki Tsunoda op Spa-Francorchamps wederom een frustrerende race rijden. De Japanner begon als zevende aan de Grand Prix, maar eindigde buiten de punten. Marko is het met Tsunoda eens dat een mislukte pitstop ervoor zorgde dat de coureur plaatsen verloor. Daarnaast was de RB21, net als die van teamgenoot Max Verstappen, afgesteld op regen.

Yuki Tsunoda behaalde op de zaterdag in Spa nog het beste kwalificatieresultaat in zijn tijd als Red Bull-coureur. De Japanner mocht als zevende aan de race op zondag beginnen, ook al kreeg hij nog vlak voor de belangrijke kwalificatiesessie een gloednieuwe vloer onder zijn RB21. Helaas hielp het nieuwe onderdeel, waar teamgenoot Max Verstappen al langer mee rijdt, niet met het behalen van een goed raceresultaat. Tsunoda werd dertiende, en pakte zo wederom geen WK-punten.

“Het is erg frustrerend”, blikt de Red Bull-coureur zelf terug op de race. “Het begon al met een miscommunicatie. Ze riepen me naar binnen, toen ik al voorbij de ingang van de pitstraat was. Een ronde op dit soort lange circuits kan echt het verschil maken, en helaas hebben we die kans gemist. Ik verloor vier, misschien wel vijf posities hierdoor. Ik zat daarnaast ook nog vast achter Pierre (Gasly, red.). Ik probeerde om hem in te halen, maar dat lukte me helaas niet.” Volgens de Japanse coureur was hij op de rechte stukken simpelweg niet snel genoeg om aan zijn voormalig teamgenoot voorbij te komen.

Verkeerde afstelling

Red Bull-adviseur Helmut Marko had ook op een beter resultaat voor de Japanner gehoopt. De Oostenrijker zag namelijk in Groot-Brittannië nog een stijgende lijn bij de nieuwste Red Bull-coureur. “Zijn pitstop was inderdaad niet ideaal, daar hebben we plaatsen verloren”, geeft Marko toe, tegenover Sky Deutschland. “Van de zevende plaats naar de dertiende, dat is niet wat we hem beloofd hadden.” De adviseur onthult dat Red Bull de bolides, ook die van Verstappen, had afgesteld op regen, waardoor de Nederlander ook niet aan Charles Leclerc voorbij kon komen. “Maar we nemen nog steeds iets mee naar Hongarije. We zullen zien hoe de race zich daar ontvouwt.”

