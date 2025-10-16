Zwaaide Alex Dunne McLaren nu wel of niet gedag, vanwege een kans bij het team van Racing Bulls? Dat was de grote vraag, nadat de Britse renstal begin oktober het contract met de Formule 2-coureur opzegde. Red Bull-adviseur Helmut Marko had naar verluidt het management van Dunne al benaderd. De Oostenrijker zet echter nu een duidelijke streep door een eventuele samenwerking met de voormalig McLaren-junior.

Wie wordt in 2026 de teamgenoot van Max Verstappen? En wie mogen instappen bij zusterteam Racing Bulls? Het zijn twee vragen die het team van Red Bull nog niet heeft beantwoord. Adviseur Helmut Marko hoopt daar de komende races verandering in te brengen. “Na de GP Mexico zullen we een beslissing nemen”, bevestigt de Oostenrijker aan de Kleine Zeitung.

LEES OOK: Verstappen klaar voor uitdagend sprintweekend in Austin: ‘We moeten snel in vorm zijn’

Isack Hadjar hoeft zich in ieder geval geen zorgen te maken. “Isack heeft zich bewezen en geniet momenteel van de situatie waar hij inzit”, vervolgt Marko. “Hij heeft ongelooflijke prestaties geleverd.” Voor Yuki Tsunoda, huidig teamgenoot van Verstappen, is het de komende weken wel nog spannend. Red Bull is wel “meer op hem ingegaan, wat gedeeltelijk succes heeft opgeleverd. Hij weet dat hij nu nog resultaten nodig heeft.”

Dunne

De vraag is nog wie naast Hadjar mag plaatsnemen. Formule 2-talent Arvid Lindlbad wordt naast huidig Racing Bulls-coureur Liam Lawson vaak genoemd als eventuele kandidaat. Kan de 18-jarige Zweed de sprong naar de koningsklasse echter al maken? “Over het algemeen wel”, aldus Marko. “Maar hij is gewoon nog jonger dan Hadjar. En we hebben in het verleden al gezien dat leeftijd een rol speelt in de Formule 1. Maar over het algemeen is hij een nieuwe hoop voor ons. We zullen hem dit jaar ook nog in de auto zien.“

LEES OOK: Marko bevestigt interesse in voormalig McLaren-junior Alex Dunne: ‘Past bij Red Bull’

Slecht nieuws voor Alex Dunne. De voormalig McLaren-junior zal zeker niet in een Red Bull-auto mogen plaatsnemen. ”Hij is geen optie voor ons”, is Marko duidelijk over Dunne.

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.