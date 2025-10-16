Max Verstappen staat, net als zijn Formule 1-collega’s, aan de vooravond van alweer het negentiende Grand Prix-weekend van het seizoen. Na zeges in Italië en Azerbeidzjan en een zwaarbevochten podiumplaats in Singapore, hoopt de Nederlander vooral het momentum ook naar Austin mee te kunnen nemen. ‘Het is weer een sprintweekend, dus we moeten snel in vorm zijn’, concludeert Verstappen.

Max Verstappen kon met zijn tweede plaats in Singapore beide McLaren-coureurs, Lando Norris en Oscar Piastri, achter zich houden, en loopt zo langzaam in op beide mannen in het coureurskampioenschap. De Nederlander hoopt voor de GP in Austin daarom vooral het momentum vast te kunnen houden. “We hebben een positieve stap gezet in Singapore”, blikt Verstappen nog een keertje terug in de officiële voorbeschouwing. “We hebben de laatste tijd een reeks sterke races gereden en willen dat momentum vasthouden. Hopelijk kunnen we dit weekend nog iets beter presteren.”

De viervoudig wereldkampioen laat dat laatste echter niet alleen maar aan het toeval over. “Ik ben deze week terug geweest naar de fabriek om me voor te bereiden op de simulator. Het team heeft keihard gewerkt en we hebben geanalyseerd waar we ons kunnen verbeteren”, onthult Verstappen.

Het Circuit of the Americas is een hobbelig circuit, en daar ligt volgens de Nederlander ook een van de uitdagingen. “Op dit circuit gaat het erom de juiste balans te vinden tussen snelheid op rechte stukken en downforce voor de snelle bochten. De hobbels kunnen het bovendien ook altijd lastig maken. Austin is een coole stad met heerlijk eten, dus het is altijd leuk om daar te racen. Het is weer een sprintweekend, dus we moeten snel in vorm zijn, want er is minder tijd om dingen te finetunen. Dat is echter voor iedereen een uitdaging.”

‘Meer vertrouwen in de auto’

Teamgenoot Yuki Tsunoda kende in Singapore minder succes. De Japanner kwam niet verder dan een twaalfde plaats, maar hoopt het tij op COTA te keren. “Ik kijk uit naar het weekend in Austin”, vertelt de coureur, die naast de race ook veel zin in heeft in de beroemde Texaanse barbecue. “Mijn focus ligt echter op de baan en ik ga proberen alles uit het weekend te halen. Sprintweekenden zijn altijd op hun eigen manier uitdagend. Al het werk dat je op vrijdag al aan de auto doet, moet kloppen. Sinds Bakoe heb ik meer vertrouwen in de auto, en alles begint beter te gaan voor zowel mij als mijn team. Singapore was nog wel uitdagend, maar hier in Austin hoop ik dat we weer echter het juiste werkvenster kunnen vinden om zo het beste uit mezelf en de auto te halen.”

