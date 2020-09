Marko ziet nog titelkansen voor Verstappen: ‘Zijn op de goede weg met de auto’

Red Bull-topman Helmut Marko ziet nog altijd kans voor Max Verstappen om dit jaar wereldkampioen te worden, ook al bedraagt de achterstand van de Nederlander op WK-leider Lewis Hamilton inmiddels 47 punten.

Marko put dat vertrouwen onder meer uit Sebastian Vettels comeback in de titelstrijd van 2012. De Duitser, die toen nog voor Red Bull reed, stond volgens Marko ‘halverwege het jaar zestig punten achter’ op Ferrari’s Fernando Alonso en wist de titel toch nog te winnen. “En we zijn nu nog niet eens halverwege”, haalt Marko na zeven van de zeventien races aan in gesprek met Motorsport-Magazin.

Lees ook: Horner realistisch: ‘Verstappen had niet de snelheid om Mercedes te volgen’

Een mooie herinnering natuurlijk, maar niet helemaal de waarheid: na tien van de twintig races van 2012 stond Vettel 44 punten achter op Alonso. En, niet onbelangrijk: de eerste zeven races van 2012 werden door zeven verschillende coureurs gewonnen. In 2020 hebben we pas drie winnaars gezien: Valtteri Bottas, Verstappen en Hamilton – met Hamilton die vijf van de zeven races heeft gewonnen.

Marko heeft er hoe dan ook nog wel vertrouwen in. Om meerdere redenen. In de eerste plaats moet het toch ook Mercedes en Hamilton eens tegenzitten, met de titelverdedigers die volgens Marko toch wel enig geluk hebben gehad, zoals met de lekke band in Silverstone. Daarnaast moet het verbod op de party mode in de kwalificatie helpen. En, zegt Marko: ‘We zijn op de goede weg met de auto.”

Red Bulls RB16 kwam begin 2020 downforce en vermogen te kort, en was bovendien onvoorspelbaar. Volgens Marko heeft een nieuwe voorvleugel die Red Bull in Spa heeft gebracht geholpen. Het totaalpakket is volgens hem ‘nog niet optimaal’, maar nogmaals: Red Bull bevindt zich volgens hem ‘op de goede weg’.

Lees ook: Brundle: ‘Red Bull geeft Albon opvallend veel steun, maar zal zich intern zorgen maken’