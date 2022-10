Sergio Pérez was vandaag ijzersterk in de Grand Prix van Singapore en eiste ook de zege op, al staat deze wel op de tocht. Red Bull-adviseur Helmut Marko gaat uit van een tijdstraf van maximaal vijf seconden voor Pérez’ vergrijp tijdens de safetycarfase; een hogere straf zou ‘belachelijk’ zijn.

Pérez kwam als winnaar over de streep, maar het is nog maar de vraag of hij die zege mag behouden. De stewards hebben hem op het matje geroepen omdat hij tijdens een safetycar-fase een gat van meer dan tien autolengtes had laten vallen naar de safetycar.

Het kan de Mexicaan op een tijdstraf komen te staan, waarbij het nog maar de vraag is of hij dan nog de zege kan behouden. Hij had een voorsprong van 7,5 seconden op Charles Leclerc en kan dus wegkomen met vijf seconden tijdstraf, maar bij Ferrari houden ze rekening met twee tijdstraffen van vijf seconden omdat Pérez zich twee keer schuldig zou hebben gemaakt aan hetzelfde vergrijp.

Red Bull-adviseur Helmut Marko rekent op een tijdstraf van maximaal vijf seconden. “Als het er tien zouden zijn, dan zou dat belachelijk zijn”, is de Oostenrijker van mening. Straf of geen straf, dat doet volgens Marko ‘niets af aan de prestaties van Pérez’. “Hij reed een ongelooflijke race. De sleutel was de superstart.”

Ook al leek het van buitenaf niet zo omdat Pérez meerdere foutjes maakte, weerstond de Mexicaan de druk van Leclerc ‘gemakkelijk’, stelt Marko. “Hij reed een ongelooflijke race. De sleutel was de superstart. Hij had slechts twee zeer kleine remfouten. Zelfs op het einde, toen we hem zeiden dat hij vijf seconden voorsprong moest opbouwen, deed hij dat soeverein.” Pérez heeft de stewards bezocht; het is nu wachten op het oordeel.

Foto: Getty Images