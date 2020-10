Martin Brundle prijst Hamilton: ‘Wat Hamilton allemaal bereikt heeft, is waanzinnig’

Lewis Hamilton won na een moeilijk begin met grote overmacht de Portugese Grand Prix en brak daarmee het record van Michael Schumacher. Volgens oud Formule 1-coureur en Sky Sports commentator Martin Brundle was het één van zijn beste races ooit. “Het was een meesterlijke race van hem.”

“Hamilton kende een lastig begin van de race, maar raakte niet paniek, pakte de leiding af van Bottas en won met maar liefst een voorsprong van 25,5 seconden. Het was één van zijn beste races ooit”, oordeelt Martin Brundle.

“Slechts een paar hebben het voorrecht gehad om in een Formule 1-auto te rijden. Het is moeilijk om een Formule 1-coureur te worden en vervolgens te blijven en het is nog moeilijker om voor punten, podiums, overwinningen en kampioenschappen te vechten en om dan jaren de beste coureur te blijven, dat is ontzettend lastig. Wat Hamilton allemaal bereikt heeft, is waanzinnig”, stelt de Sky Sports analist in zijn column.

De commentator heeft het te doen met Valtteri Bottas. “Hij domineerde de vrije trainingen, Q1 en Q2, maar Hamilton wist met een geweldige ronde de pole te ‘stelen’. Arme jongen. Als Hamilton er niet was, was hij nu de ster geweest, maar nu moet hij voortdurend vragen beantwoorden waar het verkeerd ging”, schrijft Brundle.

“Het is ongemakkelijk om hem te spreken na de race. In zijn ogen zie je adrenaline en teleurstelling en ook heeft hij moeite om de juiste woorden te vinden. Valtteri moet zich echt gaan afvragen of hij misschien niet naar een ander team moet, mocht Hamilton voor meerdere jaren bijtekenen”, zegt de Brit.

