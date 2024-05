DJ Martin Garrix heeft openheid van zaken gegeven over de neuskwetsuur van Lando Norris. De coureur van McLaren raakte op koningsdag gewond aan zijn neus, terwijl hij aan het feesten was op een boot op de Amsterdamse grachten, samen met onder andere Garrix. “Het was maar een klein schrammetje.”

Op social media circuleerden meteen foto’s van Norris met een enorm verband om zijn gezicht, waardoor het ernstig overkwam. “Iedereen maakte het gekker dan het was”, vertelt Garrix aan Virgin Radio Dubai over het incident met Lando Norris.

Hij was erbij toen het incident plaatsvond. “Er was een gebroken glas op de boot. We waren de hele tijd aan het feesten en hij nam een slok van hetgebroken glas. Het bovenste afgebroken gedeelte zorgde voor een kleine snee in zijn neus. Maar door de plek waar hij zich sneed, bloedde het heel erg. Iedereen dacht dat ik zijn neus had gebroken of zo, maar dat was niet zo. We hadden pleisters om op de neus te plakken, maar al snel veranderde hij in een soort mummie en toen nam iemand een foto en die foto ging viraal”, aldus Garrix.

‘Gelukkig maar een klein schrammetje’

De populaire dj, die vaak bij Formule 1-races aanwezig is en ook goed bevriend is met enkele coureurs, onder wie Max Verstappen en Lando Norris, wist dus al meteen dat de blessure wel meeviel. “De hele wereld zag die foto en dacht dat het heel erg was, maar gelukkig was het maar een klein schrammetje.”

De kwetsuur speelde Norris verder ook geen parten. Sterker nog, vorig weekend won hij – met pleister op zijn neus – in Miami zijn allereerste Formule 1-race, voor Verstappen.

