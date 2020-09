Masi: ‘Strafpunten voor Hamilton waren ongepast’

Wedstrijdleider Michael Masi zegt dat de strafpunten die in eerste instantie uitgedeeld werden aan Lewis Hamilton ongepast waren.

Lewis Hamilton kreeg een tijdstraf van tien seconden en kreeg ook nog twee strafpunten op zijn licentie, nadat hij zijn proefstarts op een verkeerde positie deed. Na de race spraken de stewards met Mercedes en Lewis Hamilton en veranderden de stewards van mening en werden de strafpunten ingetrokken. Michael Masi zegt dat de strafpunten ongepast waren.

Lees ook: FIA trekt strafpunten Hamilton in, € 25.000 boete voor Mercedes

“Na de race spraken de stewards met Mercedes en Lewis Hamilton en zei Mercedes dat het een instructie was. Op basis van dat hebben de stewards de strafpunten ingetrokken. Het was ongepast. Dus gaven we Mercedes een geldboete ter waarde van €25 000 euro”, vertelt Michael Masi aan Motorsport.

“Tuurlijk bestuurt Hamilton de auto, maar het team zei tegen hem dat hij daar zijn proefstarts mocht doen. En daarom veranderden de stewards van mening”, aldus Masi.

Lees ook: Hamilton kookt op boordradio na tijdstraf: ‘Alles om me af te remmen’