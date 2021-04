Ook op het Autódromo Internacional do Algarve wordt er dit weekend in meerdere bochten weer scherp gelet op de track limits, zo waarschuwt de wedstrijdleiding. Drie bochten worden nauwlettend in de gaten gehouden.

De opgestelde track limits wijken niet af van die vorig jaar. Toen werden de regels na de vrijdag aangepast nadat er 125 tijden werden geschrapt in de twee sessies. Als een coureur bij de exit van bochten 1 of 4 volledig buiten de baan terechtkomt, pakt de wedstrijdleiding zijn tijd af.

Mick Schumacher checkt de regels nog eens goed tijdens zijn track walk. Foto: Motorsport Images

Er zijn ook track limits voor de laatste rechter doordraaier, bocht 15. Bovendien is de daaropvolgende ronde dan meteen ongeldig omdat er eventueel voordeel uit een wijde exit gehaald kan worden. De regels voor de race zijn gelijk aan die van 2020: de wedstrijdleiding deelt een waarschuwing uit na drie overtredingen.

Volgen er nog meer overtredingen van de track limits, dan beslissen de stewards over eventuele straffen. Zo kreeg Yuki Tsunoda tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola twee weken geleden vijf seconden tijdstraf voor meerdere overtredingen.

